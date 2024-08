A Caixa sorteou nessa terça-feira (13/8) os concursos da Mega-Sena 2761, Lotofácil 3180, Quina 6506, Timemania 2130 e Dia de Sorte 951. Um bolão de Minas Gerais acertou os 15 números da Lotofácil e levou o prêmio principal de R$ 1.802.875,14. A bolada será dividida entre 22 pessoas e, portanto, cada uma levará R$ 81.948,86.

A aposta foi realizada em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Outra aposta do município acertou 14 das 15 dezenas e vai levar o prêmio secundário, de R$ 1.646,69. Uma terceira aposta da cidade tentou 17 números e, por isso, vai levar o valor de R$ 49.400,56, mas como se trata de um bolão, cada pessoa vai arrecadar R$ 2.245,48.

Além de Jacinto, outras 38 apostas mineiras levaram o prêmio de R$ 1.646,69. Em relação ao valor principal, apostas de Timbaúba (PE) e Iracema (RR) também vão ganhar o valor de quase R$ 2 milhões.

As dezenas apuradas na noite dessa terça no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



