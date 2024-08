O governo de Minas, por meio das secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), lançou, nesta terça-feira (13/8), em Belo Horizonte, o Boletim Escolar Digital para a rede estadual de ensino.



Segundo o Executivo estadual, cerca de 500 escolas em 39 municípios da Grande BH terão acesso à funcionalidade, disponível no aplicativo MG App ou no portal cidadao.mg.gov.br. O sistema vai permitir que estudantes e responsáveis consultem notas e frequências bimestrais.







“Com o Boletim Escolar Digital, os pais terão acesso às notas dos filhos, que serão atualizadas bimestralmente e poderão acompanhar o desempenho dos estudantes”, afirmou o governador, Romeu Zema.

O secretário de Educação Igor de Alvarenga reforçou que a ferramenta vai trazer mais comodidade aos pais e responsáveis pelos estudantes da rede pública estadual.





“O responsável pelo aluno vai poder acompanhar a rotina, a frequência, as notas. Tudo isso é fundamental para que consigamos nos envolver ainda mais e melhorar a qualidade do ensino. Vale destacar que não tem como fazer educação sem parceria com a comunidade escolar e os pais. Esse lançamento é fruto desse diálogo”.





Ajustes

O governo estadual informou que o acompanhamento escolar estará disponível para instituições das Superintendências Regionais de Ensino Metropolitanas A, B e C, com aproximadamente 300 mil estudantes.



Veja a lista das cidades:

Barão de Cocais; Belo Horizonte; Belo Vale; Betim; Bom Jesus Do Amparo; Bonfim; Brumadinho; Caeté; Catas Altas; Confins; Contagem; Crucilândia; Esmeraldas; Ibirité, Igarapé; Jaboticatubas; Juatuba; Lagoa Santa; Mário Campos; Mateus Leme; Moeda; Morro Do Pilar; Nova Lima; Nova União; Pedro Leopoldo; Piedade dos Gerais; Raposos; Ribeirão Das Neves; Rio Acima; Rio Manso; Sabará; Santa Bárbara; Santa Luzia; Santana do Riacho; São Joaquim de Bicas; São José da Lapa; Sarzedo; Taquaraçu de Minas; e Vespasiano.







O objetivo, neste momento, segundo o Executivo estadual, é coletar considerações dos usuários e fazer os ajustes necessários. A expectativa é que, no início do ano letivo de 2025, a funcionalidade esteja disponível nas mais de 3,4 mil escolas da rede estadual.

Como acessar

O Boletim Escolar Digital pode ser acessado por meio do aplicativo MG App e do Portal Cidadão.







É preciso ter um login gov.br com CPF e está disponível apenas para o estudante e responsável cadastrados no Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade).





Caso haja inconsistências nas informações, os responsáveis deverão entrar em contato com a escola para correções.