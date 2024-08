Uma mulher de 52 anos foi morta a facadas nessa segunda-feira (12/8) dentro de uma unidade de saúde em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Imagens da câmera de segurança registraram o homicídio, que teria o ciúme como motivação.

O crime aconteceu no Bairro Concesso Elias. A confusão começou do lado de fora da unidade de saúde. A vítima entrou no prédio para tentar se proteger, no entanto, a suspeita, de 48 anos, foi atrás. Na gravação, ela aparece segurando a vítima no corredor de acesso à porta principal e a atingindo com vários golpes de faca na cabeça e no pescoço. A mulher não conseguiu reagir.

Quando os policiais militares chegaram ao local, os profissionais de saúde do Programa Saúde da Família (PSF) já estavam prestando socorro. No entanto, apesar dos esforços, a equipe médica constatou o óbito.

Suspeita foge

Após o crime, a suspeita fugiu do local. Contudo, a Polícia Militar conseguiu encontrá-la nas imediações. Ela confessou o crime, alegando que a motivação seria uma suposta traição da vítima com seu companheiro.

Conforme a PMMG, a suspeita tem histórico criminal, incluindo tentativa de homicídio e lesão corporal. A mulher indicou o local onde havia escondido a arma usada para matar a vítima.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e apreendeu a faca. A suspeita foi levada para a delegacia. A vítima não tinha antecedentes criminais.

