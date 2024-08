A festa de 15 anos do grafite do Bolinho aconteceu neste sábado (10/8), em Belo Horizonte, com a presença de fãs e uma programação variada. Criado pela mineira Maria Raquel, o ícone está espalhado por muros, viadutos e esquinas da capital.

Além do Bazar do Bolinho, onde os fãs puderam adquirir produtos exclusivos, o evento gratuito contou com recreação para as crianças, oficinas, DJs e a exposição de infláveis gigantes do Bolinho, que transformaram o Museu Mineiro, na Região Centro-Sul, em uma verdadeira festa de cores e formas.





Tatiana Fortunado, que levou os filhos Vinícius e Alice, gostou da festa, mas sentiu falta de mais grafites. "O Vinícius também achou bacana e disse que vai começar a reparar nos trajetos que passamos para ver mais bolinhos", revelou.

Festa de 15 anos do grafite Bolinho, em BH Jair Amaral/EM/D.A. Press

História dos Bolinhos

Tudo começou em 2009, quando a ainda estudante de Letras atravessava a cidade de ônibus para ir para o campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região da Pampulha. Apaixonada por grafite desde sempre, ela fazia o percurso diário dentro do coletivo debruçada na janela observando as artes coloridas que decoravam muros, viadutos e espaços públicos da capital.