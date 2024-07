A audiência de Custódia da médica Cláudia Soares Alves, presa em flagrante pelo sequestro de um recém-nascido, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), na última terça-feira (23/7) teve início, às 10h, no Fórum de Itumbiara, Goiás. Ela foi presa nessa quarta-feira na cidade do estado vizinho.







A audiência definirá se a médica ficará presa ou se aguardará o julgamento em liberdade. A defesa da dela, realizada pelo advogado Vladimir Rezende, também de Goiás, argumenta de que a sua cliente faz acompanhamento psiquiátrico há alguns meses, desde que sua mãe morreu e, por isso, tomava medicamentos controlados.





Segundo o delegado Carlos Antônio Fernandes, em seu depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Itumbiara, a médica disse que teria feito uso de medicação e que por isso, teria entrado no hospital e sequestrado o bebê. “Mas ela não informou qual seria esse remédio que teria tomado”, explicou.

Outro argumento da defesa, de que a médica estaria grávida, caiu por terra com exames realizados pelos médicos de Itumbiara. O advogado teria mudado essa versão durante a audiência, alegando que, na verdade, a médica teria tido uma suposta gravidez o que teria causado a mudança da medicação ingerida por ela.

Na casa da médica, durante o cumprimento do mandado de busca, foram encontradas diversas roupas de recém-nascido, além de um enxoval completo e uma cadeira de transporte de criança em veículos.