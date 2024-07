O Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, vai receber o "Piquenique Crianças Livres", no próximo domingo (21/7), a partir das 9h. O evento busca incentivar a autonomia infantil por meio de brincadeiras e roda de conversa sobre políticas públicas para as férias e educação antirracista.

Essa é a quinta vez que o projeto acontece na cidade, e para essa edição, as brincadeiras escolhidas para a criançada foram: futebol, pare bola, pega-pega e esconde-esconde. Enquanto se divertem, os pais e responsáveis participam de uma roda de conversas sobre políticas públicas de acolhimento no período de férias escolas e educação antirracista. Toda a dinâmica será acompanhada de um piquenique colaborativo.





O projeto surgiu surgiu com o intuito de gerar autonomia nos pequenos por meio do ato de brincar. Para que assim, eles possam desenvolver a tomada de decisões e a cidadania. A iniciativa é da jovem, Sofia Amaral, e do projeto da ativista Julia Bonitese, o Pequenos Protetores do Planeta (PPP).

O piquenique já esteve nos parques Burle Marx, no Barreiro; Jacques Cousteau, no Bairro Betânia; Parque Municipal, no Centro; e Lagoa do Nado, na Pampulha.

Sofia comenta que "como Crianças Livres é possível ocupar parques e praças municipais, em todas as regionais, garantindo direito à cidade, ao brincar e ao lazer para as crianças. Além disso, criar um espaço seguro de discussões sobre maternidade e paternidade, e infâncias para as famílias."

Outro aspecto abordado no programa, é o contato com a natureza. "É benéfico para a saúde mental e física, e para uma infância livre, além de reforçar o cuidado com o meio ambiente e sustentabilidade", destaca a idealizadora.