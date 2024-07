Invasão, facadas, ameaça e roubo: homem é preso ao praticar crimes contra ex

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante no início da madrugada desta terça-feira (2/7) em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, por invadir uma casa e atingir a ex-namorada com golpes de faca na coxa, mãos e costas.

Antes disso, conforme a Polícia Militar (PMMG), o suspeito teria ameaçado a vítima de morte e feito uma ordem para que ela fizesse um Pix para ele no valor de R$ 100. Depois disso, o homem ainda roubou o celular da mulher.

Também consta no registro policial que, no momento dos crimes, a vítima estava com o filho de quatro anos, que teria visto tudo o que aconteceu.

Os crimes aconteceram na parte da tarde dessa segunda-feira (1/7), sendo que o suspeito foi preso por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira, quando retornou até a casa da vítima e estava batendo no portão.





Testemunhas, então, chamaram os policiais, que foram até o local e prenderam o homem em flagrante. Ainda conforme Boletim de Ocorrência da PM de Patrocínio, antes de prender o suspeito a equipe foi até a casa da mãe dele.





Ela disse que o filho é usuário de drogas e que, nesta segunda-feira, estava transtornado, sofrendo de uma crise de abstinência e que teria saído de casa sem dizer para onde iria.

Conforme a polícia, a vítima teve ferimentos leves e recusou atendimento médico.