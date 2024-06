O Norte de Minas Gerais e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri podem superar, neste ano, o marco de pior estiagem da história. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decretou, até esta quinta-feira (27/6), situação de emergência em 138 municípios que integram as regiões por causa da seca. Em junho, 37 cidades entraram na lista. Em maio, mais de 90 haviam sido adicionadas.

O decreto permanece em vigor por seis meses, ou seja, as cidades ficam até o fim do ano em estado de emergência.

Todos os municípios foram listados até o último dia 19 de junho, antes da chegada do inverno, que promete altas temperaturas e sem previsão de chuva, de acordo com o Instituto Climatempo. O texto afirma que, apesar dos índices pluviométricos registrados em Minas no último período chuvoso, muitas cidades já se encontram com problemas de abastecimento em comunidades rurais, inclusive para o consumo humano e animal, reduzindo o padrão de qualidade de vida da população afetada.

Após a assinatura, fica autorizada a mobilização dos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil no âmbito estadual para prestar apoio complementar aos municípios atingidos.

Segundo a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), que representa cidades do municípios do Norte do estado, José Nilson de Sá (Republicanos), a partir do decreto, “os municípios têm acesso à aquisição de caminhão pipa, perfuração de poços artesianos, perdão da dívida rural e pedidos de ajuda humanitária juntos aos governos estadual e federal, com cestas básicas e água para as famílias que vivem os impactos da seca".

Em nota, a associação afirma que o decreto tem como principal aspecto reconhecer os impactos causados pela seca de 2023, a maior da história do Norte de Minas.



Confira a lista completa:



Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Baldim

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritizeiro

Cachoeira do Pajeú

Campo Azul

Capelinha

Capitão Enéas

Carbonita

Carlos Chagas

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Couto de Magalhães de Minas

Cristália

Curral de Dentro

Curvelo

Diamantina

Divisa Alegre

Engenheiro Navarro

Espinosa

Felício dos Santos

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Itamarandiba

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Lagoa dos Patos

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Malacacheta

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Novo Cruzeiro

Novorizonte

Olhos-d'Água

Padre Carvalho

Pai Pedro

Patis

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rubelita

Rubim

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Lagoa

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Três Marias

Turmalina

Ubaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

