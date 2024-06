Um taxista de 33 anos foi morto a tiros por dois outros homens em uma moto nessa quarta-feira (26/6) em Itinga, no Vale do Jequitinhonha. João estava em um lava-jato no Bairro Planalto quando foi surpreendido pela dupla, que também é suspeita de ter roubado uma joalheria.



Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou o homem desacordado em uma cadeira, com várias perfurações pelo corpo. Os militares, com a ajuda de outras pessoas presentes, socorreram João imediatamente, levando-o para a Unidade de Pronto Atendimento. No entanto, o taxista faleceu após ser transferido para um hospital em Itaobim.





Como foi o crime?





Segundo o boletim de ocorrência, o taxista estava no estabelecimento quando dois homens chegaram em uma moto. O que estava na garupa desceu, perguntou o nome do taxista e, em seguida, atirou várias vezes. A dupla fugiu logo em seguida. Eles tinham características semelhantes aos suspeitos de uma tentativa de assalto a uma joalheria no início da semana.





Os militares apreenderam cápsulas de calibre .40 e encaminharam o material para a delegacia de Araçuaí. A polícia continua em rastreamento para tentar localizar os criminosos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.