Wellington Barbosa*

Um acidente entre um ônibus, um veículo de passeio e uma carreta interditou o trânsito na MG-030, no sentido Nova-Lima/BH, na manhã de ontem (24/6). Uma gestante chegou a dar à luz em meio a toda confusão. Ao todo, 12 pessoas estavam nos veículos envolvidos no acidente, sendo seis vítimas levadas pelo resgate. O desastre aconteceu por volta das 6h, na altura do Bairro Vale dos Cristais, em Nova Lima, Grande BH, e envolveu o ônibus da linha 3832, uma carreta carregando grama e um veículo de passeio Toyota Corolla preto.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carreta seguia no sentido Nova Lima, quando o motorista teria perdido o controle na direção na descida ao fazer uma curva na via. Assim, acabou invadindo a contramão, rompendo o guard rail e atingido o coletivo e um carro que seguiam no sentido BH. O caminhão tinha a documentação regularizada. Houve um princípio de incêndio na carreta após a batida. Bombeiros utilizaram a serragem na via, aplicando-a sobre o vazamento de óleo do caminhão. Das 12 pessoas envolvidas no acidente na MG-030, constam um motorista da carreta, um do veículo de passeio e outros dez ocupantes do ônibus. Seis pessoas foram socorridas com suspeitas de fraturas, traumas, cortes e escoriações, mas nenhuma em estado grave.



As vítimas foram encaminhadas pelas unidades de resgate para o Hospital João XXIII e para a UPA de Nova Lima. De acordo com os bombeiros, os outros passageiros foram apenas envolvidos e não se feriram ou dispensaram a condução durante a triagem no local. Depois de quase três horas, parte do guard rail foi retirado para que o trânsito no sentido Nova Lima circulasse em uma faixa no sentido contrário da via. Apesar da mudança, o engarrafamento seguiu por quilômetros em direção à capital.



Motoristas utilizaram uma rota alternativa, passando pelo Campo do Pires, sentido BH, mas os relatos são que o trajeto estava bastante lento. A Polícia Civil esteve na via para investigar as causas do acidente. Segundo a Polícia Militar (PM), o trânsito foi liberado por volta de 13h10. O Hospital João XXIII e a UPA de Nova Lima foram procurados, para saber mais detalhes das vítimas. No entanto, não houve retorno.



Deu à luz

Uma mulher, de 35 anos, entrou em trabalho de parto no meio do congestionamento da MG-030, em Nova Lima, na Grande BH. Ela ficou presa no local em função do acidente. A grávida estava na fila do congestionamento, distante do local do acidente, a mais de dois quilômetros do ponto do desastre. O marido teria saído do veículo para buscar ajuda e percebeu um policial militar fardado, que estava indo com seu carro particular para um treinamento, e pediu ajuda.



O policial prestou apoio imediato, parando o trânsito que estava fluindo no sentido oposto ao acidente. Assim, o carro da gestante conseguiu retornar no sentido contrário, e seguiu para um hospital em Nova Lima. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela deu à luz ainda na rodovia. O bebê nasceu em segurança e passa bem.



Por causa da demora na liberação da MG-030, dezenas de passageiros presos no congestionamento desistiram de esperar e voltaram para casa, em Nova Lima. Muitos aguardavam o ônibus em ponto no sentido contrário, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária, que estava a dois quilômetros do acidente. Outros trabalhadores não tiveram opção, e foram vistos descendo a pé rumo a Belo Horizonte.



Outras ocorrências em 2024

Ainda este mês, no dia 11 de junho, um acidente envolvendo duas carretas, um ônibus e um carro deixou uma pessoa em estado grave e fechou a rodovia BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma das carretas perdeu a visibilidade devido à densa neblina misturada com fumaça de incêndio, ocasionando o engavetamento dos outros veículos.



Em maio, pelo menos três acidentes entre ônibus e caminhão aconteceram em Minas Gerais. No dia 2/5, um acidente entre ônibus e carreta deixou três feridos na BR-381, a Rodovia Fernão Dias, em Careaçu, no Sul de Minas. Na hora do acidente, o ônibus transportava 45 pessoas.



No dia 14, um acidente deixou 12 feridos e destruiu a parte dianteira de um ônibus que colidiu com reboque de uma carreta que estava estacionada no Bairro das Indústrias I, em Belo Horizonte. O ônibus transportava 35 funcionários para o trabalho. Já em 26 de maio, uma batida entre um ônibus de turismo, que transportava 42 passageiros, e uma carreta deixou cinco feridos na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Duas vítimas, que estavam no segundo andar do veículo, foram imobilizadas e retiradas do ônibus com a utilização de escada.

* Estagiario sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira