Nesta segunda-feira (24/6) de São João, Caldas, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do Brasil. Os termômetros por lá marcaram 6,1°C até às 8h de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Maria da Fé, também no Sul de Minas, aparece com a terceira menor temperatura do país. O município registrou 7°C nesta manhã.





Quatro cidades do Rio Grande do Sul (RS) também aparecem na lista. Canguçu, Quaraí, Bagé e Caçapava do Sul tiveram temperaturas que variaram entre 6°C e 7,7°C. (Confira lista completa abaixo).





Em Belo Horizonte, o dia amanheceu com temperatura mínima de 15°C. Já a sensação térmica na estação Cercadinho ficou em 9,4°C.

Leia também: Pedacinho do Japão em Belo Horizonte





As temperaturas marcam a primeira segunda-feira de inverno. Para o resto do dia, as temperaturas podem esquentar um pouco no Sul de Minas, com máximas que variam entre 24°C e 26°C. Já na capital mineira e região, as máximas podem variar entre 25°C e 27°C.

Confira a lista completa

Caldas (MG): 6,1°C

Canguçu (RS): 6,2°C

Maria da Fé (MG): 7,0°C

Quaraí (RS): 7,1°C

Bagé (RS): 7,4°C