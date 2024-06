Um homem, suspeito de receptação, crimes cometidos no estado de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar Ambiental mineira, na noite de quinta-feira (13/6). Ele foi flagrado em um ônibus de viagem, que seguia da capital paulista para Salvador. A prisão ocorreu no quilômetro 160 da rodovia MGC-122, próximo à Janaúba, no Norte de Minas.





A Polícia Militar Ambiental recebeu um comunicado da Polícia Civil de São Paulo, que estava em perseguição ao suspeito e tinha a informação de que ele estaria fugindo para a Bahia, onde tem família.

Os policiais paulistas se deslocaram até a rodoviária, mas quando chegaram ao local, o ônibus já tinha partido. Foi então que foi solicitada a ajuda à PM mineira.





Na informação passada pela polícia paulista, o fugitivo tinha contra ele um mandando de prisão temporária, por ser possível autor de crime de estupro de vulnerável e receptação.





A partir desse informe, foi desencadeada uma operação, que resultou na abordagem do ônibus, próximo à Janaúba. Após uma averiguação, constatou-se que o procurado, G. R. B., de 44 anos, encontrava-se no veículo, sendo efetuada a prisão.





No momento da abordagem, o homem negou-se a fornecer seus dados e ainda deu um nome falso, no entanto, ao conferir os documentos, ficou comprovada a falsidade das informações.





O homem foi preso e levado para a Delegacia de Janaúba. Ele deve ser transferido, ainda nesta sexta-feira (14/6), para o sistema prisional. A transferência para São Paulo ainda não tem data definida.