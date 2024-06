Duas investigações, uma feita pela Controladoria Geral da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e outra da Polícia Civil tentam elucidar o furto e extravio de itens ocorridos no almoxarifado central do órgão. O furto foi descoberto no início da semana.





Os bandidos roubaram 348 coletes, que estavam estavam no almoxarifado central em processo de descarte, pois estavam vencidos.





Segundo a Sejusp, no almoxarifado central da instituição não são armazenados materiais de uso restrito das forças de segurança, somente são armazenados itens de consumo, como papéis higiênicos e materiais de limpeza, para o abastecimento de unidades prisionais e socioeducativas do estado.





Ainda de acordo com nota da Sejusp, a preocupação é zelar pela segurança e pelo patrimônio público e também colaborar com as frentes investigativas, conduzidas pelos órgãos competentes, para que os responsáveis sejam identificados e respondam pelo ato criminoso.