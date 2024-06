A Prefeitura Municipal de Pompéu, na Região Central, alertou os comerciantes da cidade para o golpe do falso agente da Vigilância Sanitária. Segundo a administração municipal, indivíduos estão se passando por fiscais sanitários e ligando para comerciantes da região. Os falsos agentes pediam documentos das empresas para uma suposta ação da vigilância sanitária.





A secretária de Saúde de Pompéu, Fernanda Guimarães Cordeiro, informou que não foi feita denúncia à polícia em relação ao golpe, pois os golpistas não conseguiram fazer nenhuma vítima. Segundo ela, clínicas veterinárias, supermercados e outros estabelecimentos locais receberam as ligações.





A Secretaria de Saúde de Pompéu ficou sabendo dos golpes por meio de denúncias dos próprios comerciantes que receberam as ligações. Segundo a prefeitura da cidade, os golpistas informavam aos empresários que havia irregularidades no comércio e pediam a documentação das empresas para resolver a situação.

O alerta divulgado pela prefeitura explicou que o trabalho da vigilância sanitária é feio ‘in loco’. As informações foram passadas para os moradores no Instagram na última sexta-feira (7/6). “O setor de Vigilância Sanitária informa que não liga ou faz contato via mensagem com estabelecimentos ou instituições em busca de informações. O trabalho é feito pessoalmente, com a devida identificação dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde”, informa a mensagem.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa