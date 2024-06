Obra de revitalização dos banheiros do baixio do viaduto Santa Tereza deve ser finalizada até final de 2024

Os banheiros debaixo do Viaduto Santa Tereza, serão reformados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a partir de julho. Localizado na Avenida Assis Chateaubriand, Região Centro-Sul de BH, o local é palco para atividades artísticas, mas não possui sanitários para uso do público.

A licitação para a reforma dos banheiros, assim como o escritório debaixo do viaduto, foram publicadas no Diário Oficial Municipal (DOM), no sábado (8/6), e designa servidores para as funções de gestor, fiscal de contrato e fiscal substituto.

O ambiente já havia sido reformado para implantação do Circuito de Esportes Radicais em 2013, mas, devido a uso irregular e vandalismo, teve de ser fechado pouco tempo depois de inaugurado.

Obra prevê revitalização de banheiros e escritórios debaixo do viaduto Estudo Técnico Preliminar/Sudecap/PBH

De acordo com um estudo técnico realizado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a reforma vai recuperar e melhorar o uso do espaço que foi deteriorado com o tempo e uso, devolvendo ao imóvel as suas características originais e condições de uso.

O prazo de execução da obra é de 150 dias corridos contados da emissão da ordem de serviço. A previsão é que até o final do ano a reforma esteja concluída. Segundo a prefeitura, está sendo investido o valor de R$ 644,8 mil, com recursos do próprio município.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa