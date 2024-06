Um foragido da Justiça de Goiás pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Civil goiana nessa terça-feira (4/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O homem foi detido 10 meses após o crime, que aconteceu na cidade de Itumbiara (GO).

Uma operação foi montada pelo Grupo de Investigação de Homicídio (GIH) para a captura do homem na cidade mineira. Ele estava na casa de parentes há aproximadamente sete meses em Uberlândia, como apontam as investigações, e não reagiu à abordagem, segundo a polícia.

Ele já tinha sido identificado dias depois do crime pela delegacia especializada com ajuda de imagens de câmeras de segurança do local do assassinato.

O homem é apontado pela polícia como autor dos disparos que mataram Janssen Pacheco dos Santos, de 39 anos, no dia 17 de setembro de 2023. Ele estava no em um bar, na rodovia GO-309, em Itumbiara quando foi morto.

Testemunhas disseram à época para investigadores que vítima e autor haviam discutido minutos antes do homicídio. Janssen dos Santos tinha histórico de prisões, sendo apontado, em 2018, como suspeito de matar uma pessoa durante uma festa junina.

O preso foi levado ao presídio Uberlândia I e está à disposição da Justiça de Goiás. Não há previsão de transferência até o momento.