Um pai de 27 anos foi preso nessa terça-feira (4) em Alfenas, no Sul de Minas, depois de sequestrar durante 15 dias os dois filhos, de 1 ano e 4 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, as buscas se iniciaram após informações repassadas pela comunidade de que o veículo utilizado pelo autor, que estava sendo procurado por sequestrar as crianças da mãe em outra cidade não informada, havia passado em um dos bairros do município de Alfenas, onde teria um rancho.

Então, iniciou-se uma perseguição policial. Houve a prática de direção perigosa pelo suspeito na fuga, que transitou em alta velocidade por diversas vias da cidade. Em determinado momento, o condutor abandonou o carro e entrou com as crianças em uma área de matagal, às margens da via.

O cerco foi intensificado pelos militares onde o veículo foi abandonado. O agrupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente encontrou as crianças. Os menores logo foram socorridos pelos militares e levados até o Conselho Tutelar.

Após a assistência prestada às crianças até o Conselho Tutelar, o cerco foi mantido com a intenção de prender o pai, assim como rastreamento e perseguição ao suspeito. A captura aconteceu nas imediações do Bairro Pôr do Sol com o Residencial Oliveira, a partir de informações compartilhadas pela própria comunidade.

O autor foi conduzido até a delegacia de Alfenas, onde a Polícia Civil vai realizar a apuração sobre os diversos crimes que ele pode ter praticado, entre eles a subtração de menores e de incapazes; a prática de direção perigosa; resistência a prisão, além de possíveis maus-tratos durante o período que se manteve com as crianças.