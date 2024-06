Está preso na delegacia de Joanésia, um homem de 36 anos que tentou estuprar uma mulher, de 40, na zona rural da cidade, que fica no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no dia 17 de março. Ele foi preso no último sábado e, além do crime de tentativa de estupro, foi indiciado por coação.





O crime foi apurado pelos policiais de Mesquita, a 16 quilômetros de Joanésia, e, segundo os investigadores, o suspeito teria ido à residência da vítima, pulado a cerca do imóvel, desligado o padrão de energia elétrica da casa e agarrado a vítima por trás. Depois rasgou sua roupa e ainda tentou tapar a boca da vítima.





A mulher teria se debatido e gritado, alertando as testemunhas, que vieram em seu socorro. O suspeito fugiu, mas deixou para trás parte a calça que vestia e um pé de chinelo.





Nas investigações, os policiais descobriram que o suspeito e sua mãe estariam ameaçando e coagindo uma das testemunhas para que mentisse em seu depoimento, negando ter presenciado o crime.





A mãe do suspeito foi indiciada por coação. Já o filho foi levado para o sistema prisional.