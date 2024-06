Um caminhoneiro morreu em um acidente no início da manhã desta segunda-feira (3/6) na BR-267, em Maripá de Minas, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão carregado com caixas de leite saiu da pista na altura do km 51, no local conhecido como Curva do Dólar, e bateu em um barranco. Com o impacto, o veículo parou sobre um riacho.

O motorista ficou preso às ferragens e teve a morte confirmada ainda no local do acidente.

As caixas de leite ficaram espalhadas na mata à margem da rodovia. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A ocorrência está em andamento.