Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de atirar em um vizinho — um homem de 20 anos — e apontar a arma para a cabeça e o peito de uma criança, de 12. A ocorrência foi registrada em um condômino no Bairro Buganville no fim da tarde dessa quinta-feira (30/5), quando os militares foram acionados.

Conforme a PM, o vizinho foi atingindo no tórax por outro morador durante uma discussão e disse que enfrentou o homem por não concordar com as ameaças feitas por ele à criança. Conforme o relato, o suspeito ameaçou atirar na cabeça e no peito do menino. Ao tentar intervir na situação, o homem, que já estava exaltado, “surtou”.

A perícia da Polícia Civil identificou que foram dados 14 tiros, e um deles acertou a vítima, que foi socorrida e encaminhada para a UPA de Contagem. Lá, a bala foi retirada. O homem não corre risco de morte.

Ainda de acordo com a vítima, o vizinho tentou justificar o ato dizendo que a criança estava batendo na porta do apartamento dele. A mãe do garoto, porém, alegou que o filho, na verdade, bateu na porta da própria casa.

O suspeito fugiu e entrou em uma área de mata. Os militares então fizeram o cerco com apoio do helicóptero Pegasus e cães farejadores. Com isso, ele acabou localizado e preso na noite do mesmo dia do crime. A arma não foi encontrada.