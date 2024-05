Motoristas que pretendem viajar no feriado de Corpus Christi devem ficar atentos à estrada. O movimento é intenso nas principais rodovias do estado neste feriado. Além do trânsito lento, os condutores também podem encontrar trechos interditados. A Fernão Dias (BR-381), por exemplo, se prepara para a Operação Especial do feriado prolongado. A previsão é que pelo menos 1,3 milhão de veículos passem pela rodovia entre quarta-feira (29/5) e domingo (2/6).

São esperados mais de 295 mil veículos trafegando pelos trechos administrados pela concessionária Arteris, que informou que a faixa da direita está interditada no KM 488,3, em Betim, sentido BH, devido a um acidente envolvendo um ciclista, por volta das 20h40. O trânsito já registra 1 km de congestionamento.

Já no domingo, a estimativa é que comece uma movimentação também por volta das 12h até as 21h, com expectativa de circulação de aproximadamente 315 mil veículos.

A BR-040 também terá operação para o recesso. A concessionária Via 040 estima aumento de 11% do tráfego comparado aos dias normais. Na quarta, o trânsito fica intenso a partir das 16h, e, no domingo, a partir das 15h. Na sexta e no sábado, a previsão é de tráfego normal.

Bloqueios

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 55 trechos de estradas estaduais estão interditados total ou parcialmente devido a obras, boa parte para corrigir estragos, e sem prazo para a conclusão.

Na pista da MG-133, na altura de Rio Pomba, na Zona da Mata, o tráfego está totalmente interrompido, por tempo indeterminado.

As interdições nas estradas estaduais – incluindo as de meia pista, que são a maioria – estão concentradas na Zona da Mata, com 19 pontos, e no Vale do Rio Doce, com 13. A Região Metropolitana de Belo Horizonte soma sete bloqueios parciais em Contagem, Caeté, Sabará e Santa Luzia. Quanto às vias federais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirma que há obras em todas as regiões de Minas, sem, no entanto, gerar interdições parciais ou totais.

Quem vai para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, deve ficar atento. O trecho de acesso pela LMG-800 está passando por obras. A via, na Região Metropolitana de BH, terá interdições em uma das três faixas pelo menos até sábado (1/6) entre os quilômetros 0 e 3, das 8h30 às 17h.

Operação Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará uma operação especial neste feriado com início na madrugada de quarta e término na noite de domingo.

Ao menos 800 agentes da PRF estarão posicionados em locais estratégicos e de maior risco. A intenção é fiscalizar os veículos e os motoristas e flagrar possíveis ações de perigo para acidentes.

Além disso, a PMRv informa que estará presente em “locais estratégicos e abordagens sistemáticas”, em um plantão de 24 horas por dia. As operações serão desencadeadas em mais de 200 pontos em todo estado de Minas Gerais, com emprego de 2 mil policiais militares.

Alerta

A PRF também alerta os motoristas sobre os riscos das ultrapassagens indevidas. A operação especial vai reforçar a fiscalização sobre as ultrapassagens proibidas. O intuito é reduzir os acidentes e as mortes resultantes de ultrapassagens forçadas, em trechos de rodovias com faixas contínuas, sobre pontes, pelo acostamento, entre outras.

De acordo com a Polícia Rodoviária, entre janeiro e abril de 2024, as ultrapassagens indevidas resultaram em 113.360 infrações. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 104.228 autuações, o índice representa aumento de 8,76%.

Os acidentes de trânsito provocados pelas ultrapassagens e as mortes também tiveram alta no mesmo período. Os óbitos aumentaram 46%.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata