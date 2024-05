Um homem, conhecido por “Cabelim”, foi morto a tiros, na noite de domingo (26/5), no centro de Jaboticatubas, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As imagens de câmeras de segurança de lojas da Rua Benedito Quintino são a esperança da Polícia Militar para identificar o assassino.

Segundo a Polícia Militar, o homem caminhava pela rua, quando um veículo, de cor branca, se aproximou e diversos tiros foram disparados em direção à vítima. O autor fugiu em seguida, em alta velocidade.





A vítima chegou a ser socorrida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, sendo levada ao Hospital Santo Antônio, mas faleceu ao dar entrada na unidade.





A perícia e o rabecão foram acionados para o local do crime. Com base na descrição dada por testemunhas sobre o carro, uma operação para tentar localizá-lo foi montada pela Polícia Militar. No entanto, o veículo ainda não foi localizado.





A motivação para o crime e nem o autor dos disparos são ainda conhecidos.