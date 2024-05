Foi preso nesta quinta-feira (23) o subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro David da Silva Silveira, suspeito de ter matado o motociclista Neemias Francisco dos Santos, de 24 anos, em uma discussão de trânsito em Mesquita na última terça-feira (21/5).





O subtenente foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) após o mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado ser expedido pela Justiça.

David e Neemias se envolveram em um acidente na Rua Heitor Costa Val, no centro de Mesquita e iniciaram uma discussão, momento em que o subtenente sacou uma arma e atirou contra o motociclista, que morreu no local.

Investigadores da DHBF localizaram câmeras no local e através das imagens conseguiram identificar o carro de David Silveira. A prisão temporária foi solicitada à Justiça e decretada pelo Plantão Judiciário, e o subtenente preso em sua casa na manhã de hoje. A arma utilizada no crime também foi apreendida.

Em depoimento, Lucas Silveira confessou ter atirado em Neemias, mas alegou legítima defesa, pois o motociclista teria o agredido e danificado seu veículo. Afirmou também que fugiu do local e não procurou as autoridades devido à proporção tomada pelo caso. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o crime prosseguirão durante o prazo da prisão temporária.





Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que “não compactua com atos violentos e repudia veementemente crimes de qualquer natureza”. Um procedimento interno também será aberto para apurar a conduta do militar.