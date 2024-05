Jovem é atingida por ácido no rosto enquanto voltava para casa no PR

Uma mulher suspeita de jogar ácido no rosto da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, admitiu ter cometido o crime por ciúmes do ex-marido. Ela foi presa nesta sexta-feira (24/5) e encaminhada para a delegacia.

Isabelly foi atacada com o produto enquanto voltava para casa depois da academia. O caso ocorreu na quarta-feira (22/5) na cidade de Jacarezinho, no Paraná.





A suspeita teria sido abordada por volta das 5h, no pátio de um hotel. Conforme informado pela Polícia Civil do estado ao Correio, ela foi ouvida e confessou o crime. Após diligências, foi solicitado o mandado de prisão que foi expedido e cumprido durante a manhã, em Jacarezinho.

Segundo as investigações, a motivação do crime está ligada a ciúmes por parte da suspeita relacionado ao ex-marido. A jovem estaria se relacionando com o homem, que está preso.

O ácido atingiu a vítima no rosto, no peito e na boca, causando queimaduras nessas regiões. Além disso, a jovem teria engolido parte da substância durante a ação o que agravou o caso dela. Ela segue internada em estado grave no Hospital Universitário (HU) de Londrina, no norte do Paraná.