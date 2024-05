Jovem é atacada com ácido no Paraná

Nesta quarta-feira (23/5) um acidente misterioso deixou uma jovem de 23 anos com ferimentos graves. Andando na esquina da Alameda Padre Magno com a Rua Doutor Heraclio Gomes, no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, uma mulher foi atingida por ácido.

Vídeo registrado pela câmera de segurança mostra que a moça foi socorrida por alguns pedestres que estavam ali na hora do acidente e o momento em que ela pede por ajuda. Segundo notícias divulgadas pela Polícia Militar, os agentes foram chamados para registrar a ocorrência no Pronto Socorro, após ela ter dado entrada com ferimentos no rosto.

Ao chegarem no local para averiguar a situação, os policiais foram informados pela equipe médica que a jovem apresentava queimaduras no rosto, boca e tórax. Além disso, indicaram que a moça teria ingerido alguma substância ácida ou corrosiva.

Voltando da academia

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mãe da mulher contou que ela voltava da academia antes de ser atingida pelo líquido misterioso que lhe causou ferimentos graves.

A jovem segue entubada devido a gravidade de seu quadro clínico.