A Mega Sena acumulou mais uma vez. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2728, realizado nesta quinta (23/5), o prêmio da loteria chegou em R$ 47 milhões. As informações são da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 02 - 09 - 11 - 25 - 43 - 51. Não houve ganhadores com seis acertos, mas 83 apostas cravaram cinco dezenas e levaram R$ 34,7 mil cada. Já a quadra, de quatro acertos, ficou com 4.779 apostas e rendeu um prêmio individual de R$ 861,25 no sorteio desta quinta.

O próximo sorteio da Mega Sena será realizado neste sábado (25/5) e terá cobertura completa pelo Estado de Minas/Portal Uai. Confira aqui os resultados das outras loterias sorteadas desta quinta-feira (23/5).