A Polícia Civil está investigando um estupro de vulnerável sofrido por uma criança, de apenas 7 anos. O principal suspeito do crime, é o pai dela, de 39 anos. O caso aconteceu no último sábado (18), em Barra do Piraí, no Sul do Rio.





O estupro só foi revelado nesta segunda-feira (20), quando a diretora da escola onde a menina estuda, chamou a mãe para relatar que a filha estava suja de sangue, porque havia menstruado. No entanto, a mãe desconfiou que o sangue fosse menstruação, por causa da idade da filha.

Ao ser questionada pela mãe, a menina relatou o estupro. Na delegacia, ela retratou o crime em um desenho, que mostrava o pai puxando ela pelo braço, levando-a para cama, e tirando a roupa para cometer o abuso.



Após exames no IML, o laudo confirmou o estupro. Em depoimento à Polícia Civil, a mãe da menina disse que está separada do pai da criança, mas que moram na mesma casa.





Uma medida protetiva foi solicitada, e um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.