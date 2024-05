Um enxame numa mata de uma fazenda, localizada nas proximidades de um frigorífico na cidade de Delta, no Triângulo Mineiro, matou um homem e deixou outros dois homens feridos, no último final de semana.



Segundo relatos dos dois feridos para registro da Polícia Militar (PM), para se desvencilharem do ataque das abelhas, eles conseguiram entrar em uma lagoa.



Por outro lado, a vítima fatal sofreu uma ação mais ofensiva das abelhas, não conseguindo escapar.



Também consta no registro policial que foram as outras duas vítimas do enxame que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), sendo que foi essa equipe que constatou o óbito. Em seguida, os socorristas prestaram atendimento de urgência as demais vítimas.



Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Depois disso, recolheu o corpo da vítima e encaminhou para Instituto Médico Legal (IML).



O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (17/5).