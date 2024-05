Nesta semana, o Pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais ao dizer durante uma pregação que já teria dado um beijo na boca da própria filha, quando ela era criança. Na manhã desta sexta-feira (3/5), ele publicou um vídeo em suas redes sociais explicando que se tratava de um “beijo inocente e puro com o intuito de levantar a autoestima, nada além disso”, afirmando que odeia tudo relacionado à pedofilia e abuso infantil.

Esta é a primeira declaração do pastor sobre o assunto. Na quinta-feira (2/5), Pastor Lucinho publicou um vídeo de sua filha, Emily Barreto Bichara, dizendo que são mentirosas as acusações de que o pai a assediava quando criança, mas ele mesmo não se manifestou.

“Meu pai nunca me beijou de língua, ele nunca fez nada comigo. Na verdade, sempre me deu um exemplo de figura paterna maravilhosa”. A mulher também disse que, “no máximo, [tinha] selinho de pai e mãe quando era criança”.

No vídeo de retratação, Pastor Lucinho conta que o vídeo polêmico foi gravado em uma pregação em que estiveram presentes mil homens e ele falava sobre a necessidade de levantar autoestima dos filhos. “Eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece, e conhece meu estilo de pregação sabe como eu sou. Eu brinco, falo uma pregação sempre leve, alegre, mas agora estão pegando e tirando do contexto o que eu quis dizer ali”, disse.

“A única coisa que eu quis dizer é que nós, pais, temos que amar, cuidar, beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos. O resultado deu certo: minha filha se tornou uma mulher maravilhosa, me deu um netinho lindo”, continuou.

O pastor também pediu orações para ele e sua família, já que estão sujeitos a muitas críticas por serem pessoas públicas.

Entenda o caso

Durante uma pregação, o Pastor Lucinho afirmou ter dado um beijo na filha para dizer ao futuro namorado dela: “Você é o segundo, eu já a beijei”.

O vídeo começa com o pastor dizendo: “Eu peguei minha filha um dia. Dei beijo nela, falei que a amava. Ela passava, e eu falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Aí ela ficava assim: ‘Credo, pai. Você já é da mamãe’. Aí [eu] dava beijo nela”.

O pastor continua o relato. “Um dia ela se distraiu, e eu dei um beijo na boca dela. Ela falou: “O que é isso, pai?’. Falei que é porque quando encontrasse seu namorado, falaria assim: ‘Você é o segundo, eu já a beijei’”. A plateia dá risada com a história.

A declaração viralizou nas redes sociais, com muitos comentários questionando a atitude do religioso.