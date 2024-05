As duas armas usadas pelo idoso no crime foram encontradas em mata

Um idoso, de 61 anos, foi preso em flagrante por matar um homem, de 26, durante uma discussão no Distrito de Jerusalém, zona rural de Inhapim, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (1º/5).

Segundo a Polícia Militar, os homens se desentenderam devido a uma motocicleta que pertence ao idoso. A vítima tentou pegar o veículo e, ao ser impedido, agrediu o idoso com um soco.

Com a agressão, o suspeito entrou em casa, pegou uma espingarda calibre 28 e atirou contra a vítima. Mesmo com o homem já caído ao chão, o idoso fez um segundo disparo com uma outra arma, uma espingarda artesanal de antecarga, conhecida como "poveira".

Depois do crime, as duas armas foram escondidas pelo idoso em uma vegetação próxima. Ele apresentava visíveis sinais de embriaguez quando a Polícia Militar chegou ao local e o prendeu em flagrante.

Durante os procedimentos policiais, o idoso confessou o crime depois de ser agredido na discussão por causa da motocicleta.

A perícia técnica esteve no local e recolheu as duas espingardas utilizadas, além de realizar a análise de vestígios.

O corpo da vítima foi removido por uma funerária após a liberação do local.