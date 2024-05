A previsão meteorológica para terça-feira (30), em Belo Horizonte, é céu claro durante todo o dia, sem chance de chuva. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18,3 °C e a máxima estimada é de 31°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% neste último dia do mês.

Na estação do Cercadinho, Região Oeste da capital mineira, a sensação térmica foi de 11°C, às 4h. Já na estação Pampulha, a sensação térmica foi de 20°C, às 6h.

Em Minas Gerais, o último dia de abril é de tempo estável, com predomínio de sol e temperatura elevada em todas as regiões do estado durante o dia, devido à atuação de uma extensa massa de ar seco e quente continental que cobre a região central do Brasil, inibindo a formação de nuvens de chuva e a chegada de frente fria. Algumas regiões do Triângulo Mineiro devem ter ondas de calor durante o dia.

No Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha a previsão é de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista para o estado é de 12°C no Sul de Minas e a máxima de 36°C no Norte e Triângulo Mineiro.