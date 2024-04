A região do sudeste asiático voltou a registrar temperaturas muito acima da média neste domingo, depois de uma semana marcada por uma onda de calor com picos de mais de 45ºC, que obrigou a suspensão das aulas em vários países.

O governo das Filipinas anunciou neste domingo a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas públicas durante dois dias, após o calor recorde na capital, Manila.

Na Tailândia, onde pelo menos 30 pessoas morreram vítimas do calor desde o início do ano, o departamento meteorológico alertou para "condições severas" depois que a temperatura superou 44,1ºC em uma província do norte no sábado.

A onda de calor também afeta Camboja, Mianmar, Vietnã, Bangladesh e Índia, onde os meteorologistas alertaram que as temperaturas podem superar 40ºC nos próximos dias.

"O calor é muito forte", disse Lucky Begum à AFP em Dacca, Bangladesh, onde as escolas retomaram as atividades neste domingo, após vários dias de suspensão das aulas devido às temperaturas elevadas.

Em Mianmar, onde o termômetro atingiu 45,9°C na quarta-feira na cidade de Chauk, no centro-oeste do país, muitos cidadãos procuraram proteção com a sombra das árvores nos parques públicos.

"Não arrisco sair durante o dia. Estou preocupado com a possibilidade de um golpe de calor", afirmou San Yin, uma operadora de caixa de 39 anos de Yangun, a maior cidade do país.

A ONU alertou na terça-feira que a Ásia estava registrando um aumento da temperatura acelerado, após os recordes de temperatura no planeta em 2021.

Os cientistas acreditam que as ondas de calor são cada vez mais longas, intensas e frequentes devido ao aquecimento global.

