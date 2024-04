Fazer caminhada é uma atividade recomendada pela Medicina, por proporcionar impactos positivos na saúde física e mental. Mas, em algumas vezes, a má conservação de equipamentos nas cidades, tais como bueiros, valas de escoamento de água e buracos em vias podem causar graves acidentes.

Foi o que aconteceu com um homem, de 23 anos, em Arcos, no Centro-Oeste mineiro. Ele saiu para fazer uma caminhada, na noite de domingo, e ao passar por um local mal iluminado, no Bairro Mangabeiras, a perna esquerda dele afundou numa vala de escoamento de água e ficou presa.

O salvamento foi feito por equipe do Corpo de Bombeiros, acionado por moradores do bairro. Com uma alavanca, os bombeiros cortaram o concreto, o que permitiu ao caminhante sair do buraco.



Ele foi levado para a Santa Casa de Arcos, onde foi medicado. Como não havia gravidade, logo teve alta.