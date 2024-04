Após mais de 10 anos em obras, a Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, terá finalmente o seu templo inaugurado: será em 23 de novembro do ano que vem. A notícia foi divulgada na noite desta sexta-feira (26/4), durante a missa comemorativa dos 70 anos do arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Há exato um mês, ele completou duas décadas à frente da Arquidiocese de Belo Horizonte, formada por 273 paróquias com mais de 600 padres, em 28 municípios.



Por enquanto, todas as celebrações da Arquidiocese de BH, incluindo grandes encontros para formação e espiritualidade, ocorrem no anfiteatro, localizado sob o templo a ser inaugurado. Segundo dom Walmor, 2025 é o Ano Santo da Esperança: "Na festa de Cristo Rei, em novembro, será a inauguração e dedicação da Tenda da paz". Para dom Walmor, o templo Tenda da Paz é o coração da catedral.

Leia também: Papa Francisco parabeniza arcebispo de BH pelo jubileu de prata



A missa comemorativa do aniversário de dom Walmor, na Catedral Cristo Rei, reuniu os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte, padres, religiosas, amigos e fiéis. A celebração eucarística presidida pelo arcebispo começou às 20h e teve participação do Coral e Orquestra Emaús, do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej).

CATEDRAL

Em entrevista recente ao Estado de Minas, dom Walmor, natural de Cocos, no Sudoeste da Bahia, disse que o plano de edificar a Catedral Cristo Rei está na origem da arquidiocese, uma história centenária.

"Quando cheguei, muitos me perguntaram sobre a possibilidade de retomar o projeto. Ao conhecê-lo, pude perceber que, atualizá-lo, considerando as necessidades deste terceiro milênio, possibilitaria à Igreja Particular de Belo Horizonte ser ainda mais servidora, com a ampliação de muitos trabalhos. Por isso, antes de iniciar a construção da Catedral Cristo Rei, vivemos um tempo de muita escuta, de discernimentos, até alcançarmos uma nova concepção de catedral. Não se trata simplesmente de um templo. A Catedral Cristo Rei congrega e irradia muitos serviços nos campos da ação solidária, da evangelização, da educação, da comunicação, da promoção da cultura e da arte."





Sobre a importância da catedral, dom Walmor disse que, certa vez, ouviu de Oscar Niemeyer (arquiteto, 1907-2012), autor do projeto, que a Cristo Rei é uma obra completa e tem tudo para ser um dos lugares mais visitados de Minas Gerais. "Pela beleza arquitetônica da catedral, por seus muitos serviços, partilho dessa compreensão de que será uma referência para peregrinos, de Minas Gerais e de outros lugares do mundo. Deus se revela ao ser humano de muitas formas e se expressa também pela arte, que encanta, inspira conversão e abertura ao transcendente."