A Polícia Militar em São Geraldo, no Vale do Rio Doce, precisou usar um helicóptero para prender um condutor de um carro que fugiu de uma operação na rodovia LMG-750 nessa quarta-feira.

Os policiais realizavam uma operação no quilômetro 10 da rodovia LMG-750, quando o motorista de um Fiat Uno, de cor prata, ao avistar a barreira policial, realizou uma manobra perigosa, para retornar na pista e saiu em alta velocidade.

Com a ação brusca do condutor, ficou claro para os patrulheiros que o motorista queria fugir da fiscalização. Rapidamente, o helicóptero foi acionado pelos militares e uma viatura saiu em perseguição ao carro.

Na fuga, o Uno colidiu em uma cerca e derrubou cinco mourões. Apesar disto, o motorista continuou em fuga e avançou pela estrada de terra, arrombando várias porteiras com o veículo. Por causa do risco, a viatura seguiu as orientações do helicóptero da corporação, que seguiu o carro.





A perseguição seguiu por cerca de 70 quilômetros. Foi quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo e, ainda numa estrada de chão, caiu numa ribanceira e capotou. Nesse momento, os policiais chegaram e prenderam o homem.

O motorista foi identificado como E.H.R.P., 22 anos, que foi levado ao hospital da cidade e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia em Governador Valadares. A Polícia Civil ainda investiga a ficha do preso.