Imagine você ter uma encomenda, um computador do modelo notebook, enviada por seu filho de outro estado, via Sedex, e quando a recebe e abre a caixa, se depara com uma pedra ao invés do equipamento. Foi o que aconteceu com a Relações Públicas Valéria Hudson, de 66 anos.

O filho dela, Pedro Ivo Hudson, de 36 anos, trabalha em São Paulo como designer de produtos digitais. Ele resolveu dar o notebook de presente para a mãe. Comprou e despachou, pelos Correios, na agência João Moura, no Bairro Pinheiros, na capital paulista.

A mãe dele foi avisada sobre o presente e ficou ansiosa. No dia da entrega, ela desceu as escadas de seu prédio empolgada para apanhar a encomenda e subiu com a caixa entregue para casa.

Ao abrir a encomenda na mesa da sala, ela foi surpreendida: ao invés do tão esperado computador, o que encontrou foi uma pedra. “Fui roubada”, disse ela que também tratou logo de ligar para o filho contando o que aconteceu.

Em São Paulo, Pedro Ivo procurou uma delegacia e faz uma ocorrência policial. Ao mesmo tempo, foi aos Correios e fez a denúncia, apresentando as fotos tiradas pela mãe. “Fiz uma carta de contestação, indicando o objeto desviado”, conta o filho.

Ele também procurou um advogado para orientá-lo e o profissional informou ser reponsabilidade dos Correios tomar uma providência. Caso contrário, o próximo passo seria eles (mãe e filho) moverem uma ação.

“A partir do momento que fiz o contato com os Correios, eles se mostraram interessados e estão se movimentando. Foi quando descobri que hoje, as agências são franquias, mas eles estão investigando e estão nos passando os passos das investigações”, diz Pedro Ivo.

Consultada pela reportagem, a direção dos Correios em Minas Gerais se pronunciou dizendo que "assim que receberam as fotografias da própria destinatária, os Correios abriram um processo de apuração interna. A empresa realizou visita técnica para obter mais detalhes e todas as informações sobre o processo, que está em andamento, estão sendo repassadas diretamente à destinatária".