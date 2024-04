Um homem foi flagrado agredindo a esposa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela teria descoberto que ele marcava um programa com uma prostituta e isso seria o motivo das agressões. O crime foi registrado em vídeo.



Na gravação feita por testemunhas, o homem aparece segurando o pescoço da vítima. A mulher tenta sair de casa e é mordida por um cachorro no meio da confusão. Ele consegue sair para calçada, mas o agressor a arrasta pelos cabelos para dentro de casa.



A vítima luta e tem os cabelos puxados novamente. Com uma das mãos, o homem segura o portão e, mais uma vez, a mulher é arrastada para dentro de casa. Ela chega a cair no chão ao ser puxada com força. Ela grita, pede socorro "pelo amor de Deus" e xinga o marido.

A Polícia Militar foi chamada, mas o homem fugiu. A vítima contou aos militares que, ao mexer no celular do marido, descobriu que ele trocava mensagens com uma prostituta e marcava um encontro com ela.



Como a esposa disse que sairia de casa, o homem a impediu que deixasse a residência usando de força.