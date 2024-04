Um jovem, de 19 anos, foi esfaqueado por um homem, de 21, na noite dessa quarta-feira (10), no Bairro Milho Branco, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A vítima foi esfaqueada por não ter devolvido uma blusa que havia sido emprestada pelo suspeito do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito emprestou a blusa para o rapaz há cerca de seis meses. O jovem teria usado a peça e repassado para uma terceira pessoa, sem o consentimento do autor. Desde então o suspeito cobra a devolução da blusa, mas a vítima estava desempregada e não tinha como pagar a dívida.

Durante a noite, o suspeito foi até a casa da vítima para novamente cobrar a devolução. Eles discutiram e a vítima acertou um tapa no rosto do jovem, o que se irritou e pegou uma faca, atingindo o peito do rapaz.



A vítima morreu ainda no local e o suspeito fugiu. Uma testemunha disse que o suspeito já foi até o local com a faca enrolada em uma camisa.



A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pela funerária. O suspeito ainda não foi localizado.