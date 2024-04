Uma operação de combate ao trabalho escravo e ao abuso sexual contra mulheres cumpriu um mandado de busca e apreensão em São Thomé das Letras, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (9/4).

A Polícia Federal está na sede de uma fundação para cumprir o mandado. Ao mesmo tempo, auditores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Procuradoria do Ministério Público do Trabalho realizaram fiscalização no mesmo local.

A ação ocorre depois que ex-trabalhadores da fundação denunciaram os abusos junto ao Ministério Público Federal e outros órgãos.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de trabalho escravo e abuso sexual, cujas penas máximas somadas chegam a 14 anos de reclusão.