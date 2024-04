Um segurança deu um golpe conhecido como “mata-leão” e deixou um jovem de 20 anos desmaiado dentro de uma casa de show em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, localizada no Bairro Aeroporto. A cena foi gravada por quem estava no estabelecimento na noite do último sábado (6/4). Além dele, outro jovem de mesma idade, que estava envolvido na confusão, registrou um boletim de ocorrência com a Polícia Militar.



No registro, as vítimas relatam que estavam fumando em uma área externa da casa quando foram abordadas pelo segurança. Segundo a versão dos jovens, o profissional teria determinado que eles parassem de fumar ali, momento em que houve uma desavença. A PM qualificou o caso como lesão corporal. Veja o vídeo:





Com isso, o segurança teria aplicado o golpe no rapaz, que ficou inconsciente e teve uma escoriação no peito. Ainda segundo o registro da ocorrência, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Em nota, a casa de show Versus informou que alugou o espaço para uma produtora de eventos e que o contrato exige a contratação de uma empresa de segurança cadastrada na Polícia Federal. Conforme a produtora do evento, a empresa de segurança foi indicada pela casa de show e seguiu as exigências contratuais.



A Polícia Civil está investigando o caso.



