Uma mulher, de 39 anos, foi presa suspeita de matar o companheiro com uma facada no peito durante uma discussão na madrugada deste sábado (6/4), em Três Pontas, no Sul de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita estava com a filha de nove meses no colo na hora do crime. O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu pouco depois.

A mulher relatou à polícia que as brigas entre o casal eram constantes e que já foi ameaçada pela vítima.

A suspeita foi presa em flagrante e a faca usada no crime foi apreendida. A perícia compareceu no local e o caso será investigado.