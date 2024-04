Um caminhão carregado da azulejos tombou e caiu em uma ribanceira, pegando fogo em seguida, na cabeceira da ponte sobre o Rio Vacaria, na BR 251, no município de Fruta de Leite, no Norte de Minas Gerais, na manhã deste sábado (30/3). Duas pessoas ficaram feridas.



As vítimas foram socorridas pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhada para hospital de Salinas, na mesma região.



Conforme informações do Samu, o motorista do caminhão, de 25 anos, sofreu provável fratura de fêmur e apresentou ferimentos em um dos braços e na costela.



O homem precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que usou equipamentos especiais para retirá-lo de dentro do caminhão na ribanceira e leva-lo até a pista, onde foi atendido, inicialmente, na ambulância do Samu. Em seguida, ele foi conduzido até o hospital em Salinas, a cerca de 30 quilômetros do local do acidente.



Ainda de acordo com o Samu, o passageiro do caminhão, de 22, apresentou escoriações pelo corpo.