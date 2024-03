A tatuadora de Araxá, Nathalia Fidelis Cruz, decidiu iniciar um projeto que oferece tatuagens gratuitas para mulheres com cicatrizes que afetam a autoestima delas. Por meio de suas redes sociais, a profissional divulgou que 12 mulheres serão escolhidas, com base em suas histórias de vida, sendo uma por mês, até março de 2025.



“Essa escolha de uma mulher por mês será feita através de postagens mensais que eu abro para comentários, ou seja, para elas contarem as histórias delas e um pouco da estória que aquela cicatriz carrega. Então vou escolher uma destas estórias por mês”, explicou a tatuadora, que já recebeu centenas de mensagens.



Nathalia Cruz complementou que já escolheu uma primeira mulher para participar do projeto. “Então, ela vai vir essa semana no meu estúdio para eu ver a cicatriz dela, a sua profundidade, entender o que aconteceu e as expectativas dela com relação a tatuagem e então a gente começa o processo de criar uma arte exclusiva pra ela e que tenha as características necessárias para realmente a gente conseguir sumir com essa cicatriz”, explicou.





Ainda segundo a tatuadora, a conversa com a mulher selecionada, a escolha da tatuagem e a realização dela é um processo longo que, às vezes, levam alguns dias. “A gente precisa ter todo um cuidado de conversar com ela, ouvir bem a estória dela e entender o que ela gosta; porque muitas vezes elas querem conversar também”.



Devido a grande procura de mulheres interessadas em participar do projeto, Nathalia pretende se especializar no segmento de tatuagens que são voltadas para mulheres que têm cicatrizes e estrias. “Essas estrias não deixam de ser cicatrizes; elas vêm depois da gravidez, com processo de emagrecimento, e isso afeta muito a autoestima dessas mulheres. Então, depois de ouvir tantas estórias eu senti uma necessidade de entrar nesse meio”, considerou.