Em novembro de 2023, a Polícia Civil de Minas Gerais inaugurou, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o Centro Biopsicossocial. A unidade integra a estrutura do Hospital da Polícia Civil (HPC) e reúne serviços de atenção integral à saúde, voltados ao bem-estar físico, mental e social dos servidores e de seus dependentes. Desde a abertura, o local já realizou 4.737 atendimentos, divididos entre assistência social, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e atendimentos médicos.

O local foi aberto após o recebimento de aproximadamente R$ 2,9 milhões destinados ao projeto de melhorias estruturais e aquisição de materiais e equipamentos para o Hospital da PC, provenientes de recursos próprios, de transferência direta da União e de emendas parlamentares. De acordo com a corporação, além da equipe biopsicossocial, os investimentos estão sendo aplicados no Centro Odontológico, que continua com sede exclusiva na Avenida Bernardo Guimarães, 1.280, bairro Funcionários, na capital.

A instauração do centro já estava sendo discutida e se tornou uma promessa do porta-voz da corporação, Saulo de Tarso Gonçalves, durante discussões sobre a saúde mental de servidores da segurança pública de Minas Gerais. O local oferece atendimento psicológico clínico, por meio de sessões presenciais e também por teleconsulta, para servidores da ativa, aposentados e dependentes da capital e do interior do estado.

Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais, o novo centro de saúde conta com 50 salas, que acrescenta reforço à demanda do HPC.

Atualmente, o Hospital da Polícia Civil conta com quase 11,8 mil registros de titulares ativos e 5.270 de dependentes, com média de 7 mil atendimentos médicos realizados por ano. Em relação às áreas de fonoaudiologia, nutrição, enfermagem, psicologia, serviço social e fisioterapia, em 2022, foram ofertados 14.670 atendimentos.

A unidade fica na Avenida Barbacena, 473, Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte.