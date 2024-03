Segundo a Polícia Civil, suspeito é membro do TCP

Um homem de 23 anos foi morto durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (13/3) em Nanuque, no Vale do Mucuri (MG). Ele planejou e iria executar um ataque ao Fórum da cidade nessa quinta-feira (14), durante o julgamento da companheira do líder de uma organização criminosa que atua na região.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Klayve Pereira de Jesus, é membro da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele planejava atacar o Fórum e resgatar a ré antes do julgamento.

Ao chegarem no local do cumprimento do mandado, o suspeito reagiu, disparando contra os agentes. Ele ainda usou um bebê como escudo durante a troca de tiros.

O suspeito foi atingido e morreu ainda no local. O homem era investigado por diversos crimes, incluindo homicídios ocorridos na cidade. Ele também estava foragido da Justiça desde agosto de 2023.

Na casa do suspeito foram encontradas uma submetralhadora artesanal calibre 9 milímetros, mais de 300 pedras de crack, um coldre, balanças de precisão, carregadores e munição.

Em uma casa ao lado, um comparsa de Klayve, de 21 anos, também foragido da Justiça, foi preso. Dentro da casa dele também foram encontradas uma arma, munições, drogas e dinheiro.

Os policiais também encontraram uma blusa com a foto da ré que será julgada, com os dizeres “O Senhor é Justiça! Ela é inocente. Liberdade!”.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e tráfico e associação para o tráfico de drogas.