Uma carreta que transportava 94 bezerros tombou na rodovia LMG-766, próximo a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã desta quarta-feira (13/3). O motorista não ficou ferido, mas 14 dos animais morreram no local.





O condutor do caminhão relatou que perdeu o controle da direção ao fazer a curva. O veículo tombou para a margem da rodovia e não interditou a circulação.



O 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Governador Valadares precisou fazer cortes na gaiola de transporte do gado para retirar os animais que ficaram presos após a queda do veículo.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa