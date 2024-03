Um incêndio destruiu um ônibus na madrugada deste sábado (9/3), na rodovia estadual MG-122, na zona rural da cidade de Janaúba, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia de São Paulo para Espinosa com 19 passageiros. O motorista do veículo contou que, na altura do km 170, sentiu as rodas do ônibus travarem e, logo depois, começou o fogo naquela região.

Ele tentou usar os extintores de incêndio disponíveis dentro do veículo, mas não teve sucesso em controlar o fogo.

A rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos para a ação do Corpo de Bombeiros. As chamas consumiram o veículo e, após 40 minutos de trabalho, o fogo foi contido.

Um homem, de 32 anos, apresentou sintomas de intoxicação por inalação de gases tóxicos do fogo. Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e a vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Janaúba por uma ambulância do Samu.

O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Após os trabalhos dos bombeiros, a via ficou sendo controlada por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).