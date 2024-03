Confusão entre alunos do Colégio Santa Maria, no Bairro Nova Suíça, termina em agressão

Uma confusão entre alunos do Colégio Santa Maria, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte, terminou em agressão, nessa quinta-feira (7/3). A briga teria sido motivada após um aluno, do 3º ano do Ensino Médio, ser acusado de injúria racial. Um boletim de ocorrência foi registrado, depois que o adolescente teria sido agredido por um colega.

Conforme o registro da Polícia Militar, a corporação foi acionada na manhã desta sexta-feira (8/3), para uma ocorrência de agressão. O adolescente, de 17 anos, acompanhado da mãe, alegou que ontem, enquanto saia da escola, foi atacado por outro jovem.

O ataque teria sido motivado, depois que um grupo de alunos divulgou em grupos de WhatsApp, que a vítima teria cometido injúria racial contra um colega de sala durante uma apresentação. Ele teria imitado um macaco.

Ainda segundo o adolescente, que negou as acusações, ele e o grupo já tiveram atritos anteriores e, desde então, tem sido vítima de informações falsas. Aos policiais, o diretor da escola afirmou que já tomou ciência dos fatos.

A reportagem procurou o Colégio Santa Maria, que informou que está tomando “sem pré-julgamentos, os cuidados necessários” para verificar as acusações de racismo envolvendo os alunos. “De natureza católica e humanística, o Colégio Santa Maria Minas repudia qualquer tipo de preconceito e discriminação, prezando sempre por um ambiente escolar seguro e acolhedor para que todos os membros de sua comunidade escolar sintam-se protegidos, respeitados e valorizados”.