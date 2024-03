Uma batida entre um carro e um caminhão no cruzamento das avenidas Cardeal Eugênio Pacelli e Amazonas, em Contagem, na Grande BH, complica o trânsito em direção ao Centro da capital mineira, no fim da tarde desta sexta-feira (8/3).

Ninguém se feriu no acidente. De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem (Transcon), o acidente ocorreu próximo à alça do Anel Rodoviário e a via precisou ser parcialmente interditada.

O bloqueio causou congestionamento na região. Equipes da Transcon e Polícia Militar Rodoviária estão no local para orientar os motoristas. Ainda não há previsão para liberação da pista.