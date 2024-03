Belo Horizonte registrou ao menos dois acidentes graves na madrugada deste sábado (9/3). Pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.



Um carro bateu em uma árvore e capotou na Avenida Amazonas, Região Oeste da capital. Segundo informações iniciais, o motorista de aplicativo cochilou ao volante, perdeu o controle da direção e bateu o carro em uma árvore.

Na hora do acidente, não havia passageiros dentro do carro. Não se sabe o estado de saúde do condutor. Parte da árvore está na pista da avenida. A Polícia Militar está no local.

Três pessoas ficaram feridas em acidente na Avenida Otacílio Negrão de Lima CBMMG

Na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Lagoa da Pampulha, um homem e duas mulheres foram socorridos para o Hospital Risoleta Neves depois de um acidente de carro.

O motorista ficou preso às ferragens e foi desencarcerado. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Segundo a BHTrans, a avenida ficou fechada no local devido a um choque entre carro e poste. A pista já foi liberada.